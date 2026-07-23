Clécio chega à convenção com balanço de 91,1% das metas entregues, aponta levantamento

Levantamento destaca avanços em habitação, saúde, infraestrutura e governança; convenção desta sexta deve homologar chapa à reeleição

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Às vésperas da convenção que oficializará sua candidatura à reeleição, o governador Clécio Luís (União) chega ao evento com um balanço que aponta 91,1% dos compromissos do plano de governo concluídos ou em fase de execução. Levantamento divulgado pelo portal g1 AP indica que, das 34 metas registradas para o quadriênio, 19 foram totalmente cumpridas (55,88%) e outras 12 seguem em andamento (35,29%), com obras, programas e serviços em execução.

Entre as principais entregas está a política habitacional, marcada pela conclusão do Residencial Miracema, com 1,5 mil moradias destinadas a famílias de baixa renda. Na saúde, o destaque é a reta final das obras do novo Hospital de Emergências de Macapá, que já ultrapassou 90% de execução, além da inauguração do Hospital Regional de Porto Grande, da transformação da unidade de Tartarugalzinho em Hospital de Pequeno Porte, da implantação do CAPS Gentileza, do Programa Zera Filas e da Carreta da Saúde Delas, que já realizou mais de 160 mil atendimentos.

O levantamento também aponta avanços na infraestrutura, com a entrega do Terminal Hidroviário de Santana, obras nas rodovias AP-160 e AP-360, além de investimentos em segurança pública, educação, cultura e governança. Entre as ações estão a criação do Instituto Estadual de Ensino de Segurança Pública, concursos para as forças policiais, o programa Habilita Amapá, mais de 23,7 mil progressões funcionais de servidores, a retomada da Expofeira Agropecuária e a transferência de glebas da União para o Estado.

Para a secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene, os números demonstram o cumprimento progressivo dos compromissos assumidos com a população. Para ela, o acompanhamento das metas reforça a transparência e permite prestar contas à sociedade sobre o andamento das políticas públicas e dos investimentos realizados em todo o Amapá.

Com esse balanço, Clécio Luís participa, nesta sexta-feira (24), da convenção da aliança liderada pelo União Brasil, marcada para as 18h, na Quadra do Piratão, na orla de Macapá. O encontro deve homologar sua candidatura à reeleição, tendo Teles Júnior (PDT) como candidato a vice-governador.

Também devem ser oficializadas as candidaturas ao Senado do senador Randolfe Rodrigues, que buscará a reeleição, e da presidente da Assembleia Legislativa, Alliny Serrão. O ato reunirá dirigentes partidários, parlamentares, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e militantes.

Após a homologação nas convenções, os candidatos seguirão para a etapa de registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o calendário eleitoral. Durante o evento, a coligação deve apresentar os principais eixos que orientarão a campanha para as eleições de 2026.