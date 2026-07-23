PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO

Clécio chega à convenção com balanço de 91,1% das metas entregues, aponta levantamento

23, julho, 2026
Foto de dezembro de 2025, no heliponto do novo HE
Levantamento destaca avanços em habitação, saúde, infraestrutura e governança; convenção desta sexta deve homologar chapa à reeleição
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Às vésperas da convenção que oficializará sua candidatura à reeleição, o governador Clécio Luís (União) chega ao evento com um balanço que aponta 91,1% dos compromissos do plano de governo concluídos ou em fase de execução. Levantamento divulgado pelo portal g1 AP indica que, das 34 metas registradas para o quadriênio, 19 foram totalmente cumpridas (55,88%) e outras 12 seguem em andamento (35,29%), com obras, programas e serviços em execução.

Entre as principais entregas está a política habitacional, marcada pela conclusão do Residencial Miracema, com 1,5 mil moradias destinadas a famílias de baixa renda. Na saúde, o destaque é a reta final das obras do novo Hospital de Emergências de Macapá, que já ultrapassou 90% de execução, além da inauguração do Hospital Regional de Porto Grande, da transformação da unidade de Tartarugalzinho em Hospital de Pequeno Porte, da implantação do CAPS Gentileza, do Programa Zera Filas e da Carreta da Saúde Delas, que já realizou mais de 160 mil atendimentos.

Em janeiro de 2026 no Miracema…

…e na Casa da Mulher Brasileira, referência em serviços

Concurso das forças de segurança

O levantamento também aponta avanços na infraestrutura, com a entrega do Terminal Hidroviário de Santana, obras nas rodovias AP-160 e AP-360, além de investimentos em segurança pública, educação, cultura e governança. Entre as ações estão a criação do Instituto Estadual de Ensino de Segurança Pública, concursos para as forças policiais, o programa Habilita Amapá, mais de 23,7 mil progressões funcionais de servidores, a retomada da Expofeira Agropecuária e a transferência de glebas da União para o Estado.

Para a secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene, os números demonstram o cumprimento progressivo dos compromissos assumidos com a população. Para ela, o acompanhamento das metas reforça a transparência e permite prestar contas à sociedade sobre o andamento das políticas públicas e dos investimentos realizados em todo o Amapá.

UTI do novo Hospital da Criança. Foto: Rodrigo Dias

Maternidade…Foto: Rodrigo Dias

Convenção confirmará candidaturas de aliados

Com esse balanço, Clécio Luís participa, nesta sexta-feira (24), da convenção da aliança liderada pelo União Brasil, marcada para as 18h, na Quadra do Piratão, na orla de Macapá. O encontro deve homologar sua candidatura à reeleição, tendo Teles Júnior (PDT) como candidato a vice-governador.

Também devem ser oficializadas as candidaturas ao Senado do senador Randolfe Rodrigues, que buscará a reeleição, e da presidente da Assembleia Legislativa, Alliny Serrão. O ato reunirá dirigentes partidários, parlamentares, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e militantes.

Após a homologação nas convenções, os candidatos seguirão para a etapa de registro junto à Justiça Eleitoral, conforme o calendário eleitoral. Durante o evento, a coligação deve apresentar os principais eixos que orientarão a campanha para as eleições de 2026.

Seles Nafes
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