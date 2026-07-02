Com emenda de Aline Gurgel, programa que oferece consultas e laudos para autistas abre 7,5 mil vagas no AP

Plataforma de telemedicina vai oferecer consultas, laudos e acompanhamento multiprofissional para pessoas com TEA e outras neurodivergências

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O acesso à saúde especializada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências ganhou um avanço histórico no Amapá. Nesta quinta-feira (2), foi lançado oficialmente o Conexão TEA+, uma plataforma inovadora de telemedicina que vai oferecer 7,5 mil vagas neste primeiro módulo.

O projeto é fruto de uma emenda parlamentar da deputada federal Aline Gurgel (REP), com coautoria do senador Randolfe Rodrigues (PT), e executado pelo Instituto IDAMP em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Macapá.

O objetivo principal é reduzir as longas filas de espera por diagnósticos e garantir atendimento multiprofissional contínuo. O pré-cadastro já está aberto e pode ser feito de forma online pelos próximos 60 dias através do link: otimizetecnologia.com/conexaotea/

Quem pode participar?

O programa é totalmente custeado por recursos públicos e voltado para famílias que não têm condições financeiras de arcar com os custos na rede privada. Para realizar a inscrição, é obrigatório ter o Número de Inscrição Social (NIS). Após o período de 60 dias de inscrições, os cadastrados passarão por uma triagem para o início dos atendimentos.

A idealização do Conexão TEA+ carrega um forte apelo humanitário. Em entrevista, a deputada federal Aline Gurgel destacou que a iniciativa foi moldada pelo cruzamento de sua própria realidade familiar com os relatos de vulnerabilidade social colhidos no estado.

“Eu tenho uma filha de oito anos que é autista e cedo nós descobrimos. Com a intervenção precoce, nós conseguimos ter uma experiência exitosa no seu desenvolvimento. Com isso, o projeto estava na minha cabeça”, revelou a parlamentar.

Para tirar a ideia do papel e expandi-la, foi firmada uma cooperação técnica e política com o IDAMP, que já desenvolvia a iniciativa de forma gratuita, mas precisava de escala. A parlamentar relembrou ainda o diagnóstico situacional feito ao longo de um ano por meio do programa Balcão do Acolher Amapá, do governo estadual, onde foi instalado o Balcão Acolher TEA.

“Através dessa escuta, nós ouvimos as mães e o desespero era muito grande, a insegurança de não conseguir laudo ou as terapias. Conseguimos colocar um recurso tanto na saúde do Estado com os equipamentos, tanto também na prefeitura para a contratação de profissionais e os centros integrados de saúde digital”, explicou Aline.

Nesta primeira fase, o foco está em garantir o acolhimento imediato e dar sustentabilidade financeira para que o atendimento não sofra interrupções. De acordo com Aline Gurgel, articulações políticas já garantem o futuro da plataforma.

“É um programa para as pessoas que não podem pagar, custeado com emenda parlamentar de minha autoria e também do senador Randolfe. O senador Davi já sinalizou que, no final do ano, mandará emenda para o programa não parar. A nossa emenda custeia um ano de programa e nós vamos levantar essa grande rede de apoio”, detalhou a deputada.

Como vai funcionar o atendimento?

O projeto conta com o suporte técnico e metodológico do Instituto Mais Equinócio, que atuou na modelagem e captação da iniciativa. O fluxo de atendimento foi desenhado em cinco etapas fundamentais:

* 1. Acolhimento e Triagem: Identificação da vulnerabilidade social e das necessidades imediatas da família.

* 2. Orientação Parental: Suporte psicológico e capacitação dos cuidadores, combatendo o cansaço mental das famílias.

* 3. Estímulos e Terapias: Processo de intervenção multidisciplinar.

* 4. Consultas Especializadas e Laudos: Atendimento com profissionais habilitados, incluindo neuropediatras, de forma célere.

* 5. Acompanhamento Contínuo: Monitoramento de longo prazo do paciente e de seu núcleo familiar.

Um dos maiores diferenciais do Conexão TEA+ é a criação de uma ficha integrada com protocolo único, que unificará os dados do paciente entre as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. Alimentada por todos os profissionais que atendem a criança, a ferramenta evita a fragmentação das informações e garante agilidade no encaminhamento escolar e nos benefícios sociais.

“Lá nós vamos identificar toda a vulnerabilidade, o cansaço mental dessas famílias e o que essas crianças precisam. De forma muito objetiva e célere, elas vão ser encaminhadas para os seus tratamentos específicos com uma ficha integrada, um protocolo único da saúde, educação e assistência social. Isso é inédito no país e essa iniciativa começou aqui no nosso Estado do Amapá”, concluiu Aline Gurgel.

Nesta fase inicial, o link de inscrição estará disponível de forma direta. Posteriormente, a plataforma será vinculada aos canais oficiais do Governo do Estado, da Prefeitura de Macapá e dos institutos parceiros. Tanto os órgãos públicos quanto o mandato da deputada Aline Gurgel estarão aptos a orientar a população.