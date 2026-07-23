Com quase R$ 300 milhões em bens, irmão de Furlan é o candidato mais rico de 2026

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O empresário Neto Furlan (PSD), candidato a 1º suplente ao Senado na chapa de Rayssa Furlan (Podemos), declarou à Justiça Eleitoral do Amapá um patrimônio de aproximadamente R$ 298 milhões, o maior entre todos os candidatos registrados até agora, num período que ainda está iniciando. No entanto, poucos nomes têm potencial para superar os números que ele apresentou em sua declaração de bens. As informações constam na plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde os candidatos informam seus bens no momento do registro da candidatura.

Neto foi o homem forte do governo Furlan. Nos bastidores, tem mais influência que os vices-prefeitos nos dois mandatos. Segundo a declaração entregue ao TSE, a maior parte da fortuna está concentrada em terras agrícolas. Entre os principais bens declarados estão 50% de lotes de terras agrícolas avaliados em R$ 103.731.435, além de outras participações em imóveis rurais, incluindo três registros de 50% de lotes agrícolas avaliados em R$ 63.250.883 cada, e outro conjunto de 50% de lotes agrícolas no valor de R$ 2.725.000. Somados, apenas esses imóveis rurais representam mais de R$ 296 milhões do patrimônio informado.

Além das propriedades rurais, Neto Furlan declarou um terreno avaliado em R$ 60 mil, um imóvel residencial de R$ 350 mil e participações em lotes urbanos, sendo 50% de um lote avaliado em R$ 720 mil, outro de R$ 184.140 e mais um de R$ 118.500. Na área empresarial, informou possuir 100% das quotas da empresa Instituto Governance, avaliadas em R$ 50 mil, e 100% das quotas da empresa JFN Comércio de Veículos e Intermediação de Negócios Ltda, no valor de R$ 550 mil.

Irmão do ex-prefeito afastado de Macapá a pedido da Polícia Federal em 4 de março, Antônio Furlan (PSD), Neto disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Embora seja candidato a suplente de senador, a legislação eleitoral obriga todos os integrantes das chapas majoritárias a apresentar declaração de bens. Os dados são públicos e podem ser consultados por qualquer eleitor na plataforma DivulgaCandContas do TSE.