Com R$ 160 milhões, Dorinaldo lidera liberação de recursos para custos da Saúde

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) foi o deputado federal do Amapá que mais conseguiu liberar recursos da União nos últimos três anos e meio. Dos R$ 160 milhões viabilizados nesse período, R$ 152 milhões foram destinados ao custeio da saúde pública, reforçando o funcionamento da rede estadual e dos sistemas municipais. Entre os investimentos contemplados está o Centro de Radioterapia construído pelo Governo do Estado, um dos serviços de maior custo operacional da área. Em entrevista ao Portal SN, Dorinaldo fez um balanço do mandato e também comentou o cenário político. Para ele, a convenção que oficializou a aliança em torno da candidatura à reeleição do governador Clécio Luís (União Brasil) representou o maior ato de adesão política da história do Amapá.

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Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior