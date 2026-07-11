Com relatoria de Dorinaldo, comissão aprova Macapá como Capital Nacional do Meio do Mundo

Projeto reconhece oficialmente a identidade da capital amapaense ligada à Linha do Equador

Compartilhamentos

Macapá (AP)

A Comissão da Amazônia, dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.363/2025, que concede a Macapá o título de Capital Nacional do Meio do Mundo. O parecer favorável foi apresentado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT).

A proposta destaca que Macapá é a única capital brasileira cortada pela Linha do Equador, condição que lhe confere uma identidade singular e reforça sua importância cultural, turística e territorial. O texto também cita como símbolos da cidade o Monumento Marco Zero do Equador, o Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, e os eventos realizados durante os equinócios.

No relatório aprovado pela comissão, Dorinaldo afirma que o reconhecimento tem caráter simbólico, mas possui potencial para fortalecer a imagem pública de Macapá, valorizar seus atrativos turísticos e consolidar nacionalmente a marca “Meio do Mundo”, já amplamente associada à capital amapaense.

Com a aprovação na comissão, o projeto segue em tramitação na Câmara dos Deputados e ainda será analisado por outras instâncias antes de ser encaminhado ao Senado. Se aprovado em todas as etapas e sancionado, o título passará a integrar oficialmente os reconhecimentos concedidos por lei a cidades brasileiras.