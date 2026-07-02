Comunidades quilombola e ribeirinha ganham duas escolas reformadas em Itaubal

De Itaubal (AP)
Duas comunidades tradicionais do município de Itaubal, a 140 km de Macapá, receberam prédios escolares totalmente reformados. A Escola Quilombola Domingos Garcia Pinheiro, na comunidade de São Miguel, e a Escola Municipal Bom Sucesso, na região ribeirinha, passaram por obras de revitalização e foram entregues aos estudantes nesta quarta-feira (1º).
Os serviços foram custeados por recursos destinados pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), em articulação conjunta com a prefeitura gerida pelo prefeito Jaisom Picanço. As duas unidades de ensino receberam intervenções estruturais que incluíram a troca de telhados, reforma de pisos, pintura geral e a substituição completa das instalações elétricas e hidráulicas.
A entrega da escola em São Miguel tem um significado histórico para os moradores mais antigos. A pioneira Maria Teixeira relembrou que, na década de 1990, antes de a comunidade ter um prédio próprio, as aulas funcionavam de forma improvisada na sala da sua residência.
“Acolhi muitos alunos e professores que chegavam aqui. Eles ficavam na minha casa e as aulas aconteciam lá”, recordou Maria, celebrando o novo espaço físico estruturado para as crianças da região.
Para o deputado Dorinaldo Malafaia, o investimento nas áreas quilombola e ribeirinha foca em dar condições dignas ao aprendizado na base da educação.
“É nesses espaços que muitos vão aprender a ler e a escrever, e isso agora será feito com estrutura e qualidade. A gente faz uma parte, mas a maior conquista é coletiva e vem com o tempo, por meio dos resultados que as comunidades vão colher”, avaliou o parlamentar.
O prefeito Jaisom Picanço apontou que a parceria orçamentária tem viabilizado frentes de trabalho em diferentes setores do município de Itaubal, englobando também o lazer e a saúde pública.
“Já entregamos uma praça no Curicaca, temos mais duas obras em andamento e agora estamos entregando duas escolas. É um mandato que está ajudando a construir o município”, pontuou o prefeito.
Além das reformas escolares, o pacote de investimentos para Itaubal inclui recursos de custeio para as unidades básicas de saúde e apoio a eventos culturais locais.