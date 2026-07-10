Condenado por matar, roubar o carro da vítima e esconder corpo em matagal é preso

Condenado cumprirá pena de 23 anos e 7 meses em regime fechado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá prendeu na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Laguinho, em Macapá, Matheus Silva dos Reis, de 26 anos, condenado por um crime brutal de latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o condenado e um comparsa assassinaram Cleiton Nunes da Silva no dia 29 de maio de 2022 para roubar o veículo da vítima. Após o crime, a dupla ocultou o corpo em uma área de mata na região do km 50 da rodovia AP-70, zona rural da capital, na tentativa de dificultar as investigações.

Os dois criminosos foram condenados pela Justiça a 23 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Com o fim de todos os recursos da defesa, foi expedido o mandado de prisão definitiva, cumprido na manhã de hoje.

Após passar por audiência de custódia, Matheus Silva dos Reis será encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena. A Polícia Civil destacou que a prisão representa o desfecho de um caso que chocou a população pela violência empregada no crime e reforça o compromisso da instituição em localizar e prender condenados pela Justiça