Criança que estava com avó morta em colisão segue lutando pela vida

Menina de 3 anos foi socorrida em estado grave e permanece internada no HE

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma tragédia marcou a tarde de sábado (25) na zona oeste de Macapá. Uma mulher morreu na hora e a neta dela, de apenas 3 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão entre um carro de passeio e uma motoneta elétrica na Rodovia AP-440, no cruzamento com a Linha E do Km 9.

A morte de Ilsa Coelho de Vilhena, de 45 anos, foi confirmada ainda no local, ela levava a criança como passageira no veículo elétrico quando ocorreu a batida transversal com um automóvel modelo Fiesta, de cor prata.



Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem constataram que Ilsa já estava sem vida. A menina foi socorrida em estado grave por populares e encaminhada ao Hospital de Emergências de Macapá, onde segue lutando pela vida.



Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o motorista do Fiesta, Raonnyr Wendell Cardoso, de 32 anos, habilitado na categoria D, permaneceu no local após o acidente. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.

Após os procedimentos da perícia, o condutor foi conduzido e apresentado no Ciosp do Pacoval. As circunstâncias da colisão ainda serão apontadas pela Polícia Científica do Amapá.