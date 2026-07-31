“Culhão” desafia a polícia, atira contra militares e foge novamente

Buscas foram reforçadas após denúncias de intimidação a moradores no bairro das Malvinas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá(AP)

Um integrante de facção criminosa voltou a desafiar as forças de segurança ao abrir fogo contra policiais militares do 11º Batalhão e escapar do cerco, na noite desta quinta-feira (30), em Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

O criminoso, identificado como Abson, conhecido pelo apelido de “Culhão”, é considerado um dos principais alvos das forças policiais desde a última quarta-feira (29), quando uma operação conjunta envolvendo o GTA, as Polícias Civil e Militar foi deflagrada para cumprir dois mandados de prisão.

Durante a ação, o irmão dele, de apelido “Bombom”, reagiu à abordagem, trocou tiros com equipes da Polícia Civil e acabou morto no confronto. Já Culhão conseguiu escapar por uma área de mata e, desde então, mobiliza uma intensa caçada policial.

Na noite de quinta-feira, novas denúncias informaram que o foragido continuava circulando e intimidando moradores no bairro das Malvinas. Equipes da Polícia Militar seguiram até o endereço indicado, mas, ao perceber a aproximação das viaturas, o criminoso abriu fogo contra os militares.

Os policiais revidaram à injusta agressão, porém Culhão conseguiu fugir novamente, aproveitando a escuridão e a área de difícil acesso.

Segundo a polícia, o suspeito integra uma facção criminosa que não possui atuação consolidada em Laranjal do Jari e possui antecedentes por crimes de roubo e homicídio.

As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar o foragido. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Culhão pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo número (96) 99194-9263, por ligação telefônica ou mensagem via WhatsApp. A polícia garante absoluto sigilo da identidade do denunciante.