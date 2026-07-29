De porta em porta, equipes vacinam moradores de 12 bairros de Macapá

Estratégia já aplicou 889 doses, visitou mais de 1,5 mil residências e segue até setembro

Compartilhamentos

Macapá (AP)

A estratégia de busca ativa contra a influenza já passou por 12 bairros de Macapá e continua mobilizando equipes para ampliar a vacinação entre os grupos prioritários. A ação, coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), seguirá até setembro.

Desde o início da iniciativa, foram aplicadas 889 doses da vacina contra a gripe. As equipes também visitaram 1.578 residências e conferiram 466 cadernetas de vacinação durante as ações porta a porta.

O trabalho é voltado principalmente para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e integrantes de grupos especiais, que têm maior risco de desenvolver complicações causadas pela influenza.

As atividades começaram no dia 9 de julho, após a capacitação das equipes da SVS. O primeiro mutirão ocorreu no bairro Infraero e, desde então, a estratégia foi expandida para as zonas Norte, Centro/Leste, Oeste e Sul da capital.



Entre os dias 17 e 27 de julho, foram aplicadas 113 doses em crianças, 240 em idosos, 21 em gestantes e 503 em pessoas dos grupos especiais, segundo o balanço parcial da ação.

A superintendente da SVS, Claudia Pimentel, afirma que a busca ativa tem facilitado o acesso da população à vacinação. “Os resultados obtidos até agora mostram que a busca ativa tem sido fundamental para levar a vacina às pessoas que mais precisam. Estamos avançando no fortalecimento da cobertura vacinal em Macapá e nosso próximo passo é expandir o Programa +Vacina para outros municípios do Amapá”, disse.

Até o momento, as equipes já passaram pelos bairros Infraero II, Aeroportuário, Curiaú de Dentro, Curiaú de Fora, Curiaú Mirim, Perpétuo Socorro, Marabaixo I, Jardim América, Marabaixo III e Santa Rita. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal na capital e levar a estratégia para outros municípios do estado.