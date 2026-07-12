Denúncia leva PM a prender trio suspeito de tráfico no município de Amapá

Polícia apreendeu drogas, balança de precisão, dinheiro e uma carabina de pressão após abordagem no bairro Bom Jardim

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma denúncia anônima terminou com três pessoas presas durante a Operação Protetor dos Biomas na noite deste sábado (11), no bairro Bom Jardim, no município de Amapá.

Segundo a Polícia Militar, moradores denunciaram que dois homens estavam em frente a uma residência comercializando drogas e exibindo uma arma longa. Ao chegar ao endereço, os policiais flagraram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação da viatura, correram para dentro da casa. Um deles foi flagrado com uma carabina de pressão, enquanto o outro tentou se livrar de uma porção de entorpecentes, jogando o material no chão.

Diante do flagrante, os militares entraram no imóvel e encontraram os suspeitos, Vítor da Silva Pires, Josiel Gibson de Souza e uma mulher, companheira de Vítor.

No local, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão, diversas porções de entorpecentes já embaladas para comercialização e uma quantia em dinheiro, reforçando a suspeita de tráfico.

Todo o material foi apreendido e o trio foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade.