Descarga elétrica em local construído para COP30 termina em tragédia

Jovem de 16 anos teria encostado em uma estrutura metálica após a chuva e sofreu uma grande descarga elétrica; circunstâncias da tragédia serão investigadas.

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um adolescente de 16 anos morreu na noite desta quarta-feira (8) após sofrer uma descarga elétrica no Parque da Cidade, em Belém. A vítima foi identificada como Kelvin Riquelme Paixão, que costumava frequentar o espaço para jogar bola. Segundo testemunhas, o jovem já deixava o parque quando encostou em uma estrutura metálica e recebeu a descarga elétrica. O acidente aconteceu após um período de chuva.

Pessoas que estavam no local tentaram reanimar o adolescente até a chegada do socorro, mas ele não resistiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Em seguida, equipes da Polícia Científica realizaram a perícia e a remoção do corpo.

Inaugurado para receber atividades ligadas à COP30, o Parque da Cidade é um dos principais espaços públicos de lazer da capital paraense e recebe diariamente centenas de visitantes para caminhadas, práticas esportivas e momentos de convivência.

Frequentadores afirmam que o ponto onde ocorreu o acidente já era alvo de reclamações por supostas descargas elétricas, principalmente após chuvas. Segundo esses relatos, na tentativa de reduzir o risco, foi instalado um tubo de PVC ao redor do poste próximo ao local. Apesar da medida, moradores dizem que continuavam preocupados com a segurança da estrutura.

Revoltados, parentes de Kelvin estiveram no parque após o acidente e cobraram esclarecimentos sobre as circunstâncias da tragédia e a apuração de possíveis falhas na estrutura elétrica do local.

Até a publicação desta reportagem, as causas da descarga elétrica ainda não haviam sido oficialmente esclarecidas. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades.