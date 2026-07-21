Desesperado, suspeito joga drogas em lago, mas acaba preso

Jovem de 20 anos tentou fugir por uma área de pontes, mas foi alcançado pelos policiais

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma tentativa desesperada de escapar da prisão terminou mal para um suspeito de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (20), no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.



Ao perceber a aproximação de uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar durante incursões em uma área de pontes no bairro Santarém, o jovem de 20 anos lançou uma bolsa rosa dentro de um lago e saiu correndo.

A fuga, no entanto, durou pouco. Os policiais alcançaram o suspeito e conseguiram recuperar a bolsa que havia sido arremessada na água. Dentro, foram encontradas 54 porções de crack e maconha, já prontas para a comercialização.

O indivíduo foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.