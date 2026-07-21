Desesperado, suspeito joga drogas em lago, mas acaba preso

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma tentativa desesperada de escapar da prisão terminou mal para um suspeito de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (20), no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.
Ao perceber a aproximação de uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar durante incursões em uma área de pontes no bairro Santarém, o jovem de 20 anos lançou uma bolsa rosa dentro de um lago e saiu correndo.
A fuga, no entanto, durou pouco. Os policiais alcançaram o suspeito e conseguiram recuperar a bolsa que havia sido arremessada na água. Dentro, foram encontradas 54 porções de crack e maconha, já prontas para a comercialização.
O indivíduo foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.