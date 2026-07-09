Deus castiga as pessoas?

Jó 13

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Existe uma suposta frase atribuída aos donos do navio Titanic de que nem mesmo Deus poderia afundar aquela embarcação, que no final das contas naufragou após a colisão com um iceberg matando mais de 1,5 mil pessoas. Essa visão negativa sobre o Criador é vista em Jó 13. Levado pelo sofrimento intenso e prolongado, o protagonista descreve Deus como alguém que traz peso sobre o sofredor. Essa, no entanto, não é a verdade que podemos ver no decorrer da Bíblia. Veja a meditação bíblica desta quinta-feira (9) e tenha um excelente dia com o nosso Salvador Jesus!