MEDITAÇÃO BÍBLICA DE HOJE

Deus castiga as pessoas?

9, julho, 2026
Foto: Humberto Mendes
Jó 13
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Existe uma suposta frase atribuída aos donos do navio Titanic de que nem mesmo Deus poderia afundar aquela embarcação, que no final das contas naufragou após a colisão com um iceberg matando mais de 1,5 mil pessoas. Essa visão negativa sobre o Criador é vista em Jó 13. Levado pelo sofrimento intenso e prolongado, o protagonista descreve Deus como alguém que traz peso sobre o sofredor. Essa, no entanto, não é a verdade que podemos ver no decorrer da Bíblia. Veja a meditação bíblica desta quinta-feira (9) e tenha um excelente dia com o nosso Salvador Jesus!

Seles Nafes
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