Dia 1º acaba a exigência de visto para a Guiana: ‘conquista histórica’, diz Randolfe

Nova regra beneficia moradores, amplia a integração entre Brasil e França e deve impulsionar turismo, comércio e intercâmbio cultural

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Macapá (AP)

A partir desta sexta-feira (1º), brasileiros não precisarão mais de visto para entrar na Guiana Francesa por via terrestre. A mudança, considerada um marco para a integração entre Brasil e França, será oficializada em uma cerimônia na Ponte Binacional sobre o Rio Oiapoque.

O senador Randolfe Rodrigues (PT) classificou a medida como uma “conquista histórica” para o Amapá. O ato contará com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), do governador Clécio Luís (União), do ministro conselheiro da Embaixada da França no Brasil, Brice Fodda, além de outras autoridades brasileiras e francesas.

O acordo é resultado de negociações diplomáticas iniciadas após o anúncio feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, em 2025. Durante esse período, Randolfe participou das articulações com autoridades dos dois países, enquanto o tema também integrou a agenda dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron.

As tratativas incluíram o fortalecimento da cooperação na segurança da fronteira, com ações conjuntas de combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal, à imigração irregular e às organizações criminosas. A expectativa é que o fim da exigência do visto impulsione o turismo, o comércio e os intercâmbios culturais entre Oiapoque e Saint-Georges.

Para Randolfe, a nova regra representa um novo momento para o estado. “Esta é uma conquista construída com muito diálogo e cooperação entre Brasil e França. O fim da exigência do visto atende a uma reivindicação histórica da população do Amapá, fortalece nossa integração com a Guiana Francesa e abre novas oportunidades para o turismo, o comércio, a cultura e o desenvolvimento da nossa região de fronteira. É um momento histórico para o nosso estado.”