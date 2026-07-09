Discussão em família termina com padrasto assassinado pelo enteado

Após golpe de faca, o suspeito fugiu do local e segue sendo procurado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um desentendimento dentro de casa acabou em morte na noite desta quarta-feira (8) no bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

A vítima foi identificada como Lourival Barbosa Silva, assassinado pelo enteado, na Rua Roldão da Silva. Segundo informações preliminares, ele consumia bebidas alcoólicas na companhia da esposa e do enteado quando, por motivos ainda desconhecidos, uma discussão entre padrasto e enteado saiu do controle.

O bate-boca rapidamente evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, o enteado, identificado como Raimundo, teria se armado com uma faca e desferido um golpe fatal contra Lourival. Gravemente ferido, ele ainda caiu em frente à residência, enquanto o suspeito aproveitou a confusão para fugir.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam confirmar a morte da vítima. Toda a cena foi presenciada por Euvires Vilhena, esposa de Lourival e mãe do suspeito, que deverá ser ouvida pela polícia para ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações e realiza diligências para localizar o suspeito, que permanece foragido.

A polícia pede a colaboração da população. Informações que possam levar ao paradeiro de Raimundo podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia: (96) 99170-4302.