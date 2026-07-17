Drones tinham R$ 700 mil em drogas, celulares e relógios encomendados por detento

Denarc afirma que materiais foram encomendados por detento responsável pelo comércio no presídio

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Por JONHWENE SILVA, de Macapá (AP)

Uma movimentação suspeita durante a noite chamou a atenção de equipes da Delegacia de Repressão a Narcóticos (DENARC) e terminou com a interrupção de um esquema que vinha sendo usado para enviar materiais proibidos para dentro do Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá. A ação ocorreu nesta quinta-feira (16) e resultou na detenção de dois homens, além da apreensão de diversos itens de alto valor.

A primeira abordagem aconteceu ainda na rua, quando um motorista de aplicativo foi parado transportando malas com conteúdo incomum. Dentro delas, foram encontrados aparelhos eletrônicos e substâncias ilícitas já organizadas para entrega. A partir dessa ocorrência, os agentes chegaram a um segundo endereço, onde outro envolvido foi localizado.

No local, foram encontrados equipamentos que ajudaram a esclarecer como o esquema funcionava. Drones de grande porte eram utilizados para lançar os materiais por cima dos muros do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN). Além dos equipamentos aéreos, também foram recolhidos itens utilizados na preparação das cargas.

“Estimamos um impacto financeiro direto de quase R$ 700 mil ao crime organizado, considerando o alto valor comercial de celulares e relógios inteligentes inseridos clandestinamente no comércio paralelo do sistema prisional”, informou o Delegado Leonardo Alves que coordenou a operação.

As investigações apontaram ainda que as entregas eram coordenadas por um detento, que organizava os pedidos de dentro da unidade. O caso segue em apuração, e outras pessoas podem estar ligadas ao mesmo tipo de prática, que tem sido alvo constante de ações para impedir a entrada de materiais irregulares nas unidades prisionais do estado.