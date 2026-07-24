Em quarto de jovem, policiais encontram comércio do tráfico

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) desmantelaram um suposto ponto de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (24), durante a Operação Protetor, no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A ação terminou com a prisão de Gabriel Henrique da Silva Guedes, de 23 anos. Segundo a polícia, denúncias apontavam que o suspeito comandava a venda de entorpecentes em uma residência da região. Com base nas informações levantadas pelo serviço de inteligência, uma equipe de apoio terrestre do GTA foi enviada ao endereço para averiguar a denúncia.

Ao chegar ao imóvel, os policiais receberam autorização da proprietária para entrar. Nos fundos da casa, localizaram Gabriel acompanhado de uma mulher. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha no bolso do suspeito.

Questionado, Gabriel indicou onde escondia o restante da droga. Em uma bolsa, no quarto, os agentes apreenderam um pacote de maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e joias, materiais que, segundo a polícia, estariam relacionados à atividade de tráfico.

Diante das evidências, Gabriel recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval junto com todo o material apreendido. Conforme o registro da ocorrência, foi necessário o uso de algemas para evitar uma possível fuga e garantir a segurança da equipe policial.