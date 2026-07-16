Escola municipal é devastada por furtos em série durante as férias

Unidade de ensino em Macapá foi alvo de três furtos somente no mês de julho e pais cobram providências

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A situação da Escola Municipal Raimundo Oliveira Alencar, localizada no bairro Buritizal, em Macapá, virou caso de emergência para pais, professores e funcionários. Durante o atual período de férias escolares, a unidade de ensino foi alvo de pelo menos três furtos, que agravaram um cenário que já era de extremo abandono.

Sem fiação elétrica, sem centrais de ar-condicionado funcionando e sem bebedouros, a comunidade escolar teme que as aulas de agosto não consigam ser retomadas no prédio principal.

Os relatos de quem vive o dia a dia da escola são alarmantes. Os criminosos aproveitaram o recesso escolar para levar o que restava da infraestrutura da unidade, incluindo toda a fiação elétrica.

“Três vezes só nesse período de férias. Levaram tudo, até as fiações elétricas, não tinha mais o que roubar da escola! Nem bebedouro tem para os alunos tomarem água. A escola está usando aquelas garrafas térmicas para colocar água para os alunos! Era o mínimo o bebedouro e não tem”, desabafa Ane Caroline dos Santos, mãe de um aluno do 1º ano do Ensino Fundamental.

De acordo com uma professora da instituição, que enviou um alerta em áudio no grupo de mensagens dos pais, a situação de descaso vinha se arrastando desde o início do ano letivo, em março. Ela relatou que os estudantes já enfrentavam salas sem climatização, uma vez que apenas duas salas do turno da manhã — a dela e a de outra professora — funcionavam com centrais de ar-condicionado antes do recesso, enquanto o restante da escola sofria com o calor.

A docente também expôs a grave falta de insumos básicos na unidade, revelando que os professores são obrigados a trabalhar “com a fé e a coragem”. Segundo ela, a escola não oferece nenhum suporte de material pedagógico, deixando os profissionais sem acesso a papel, folhas para atividades ou sequer o suporte para realizar fotocópias (xerox) para os alunos.

Além disso, a professora relembrou que as aulas começaram de forma improvisada no dia 30 de março apenas porque a ex-diretora tomou a frente para iniciar o ano letivo do jeito que estava, mesmo ciente de que a escola não tinha as condições mínimas de funcionamento, como a total ausência de bebedouros. O início das atividades já havia sido atrasado em decorrência de saques anteriores que a estrutura tinha sofrido.

Imagens feitas pela comunidade mostram o mato alto tomando conta dos pátios internos, mobiliários danificados, pichações e até um aviso fixado no portão de entrada alertando sobre as constantes invasões e depredações.

Com a destruição da rede elétrica provocada pelos últimos roubos, professores e pais temem que os alunos precisem ser remanejados para um prédio anexo ou para salas em outros bairros, como o Congós, dificultando o transporte e o acesso das crianças.

Apesar de a escola ter recebido um novo diretor recentemente, a comunidade cobra uma postura mais firme do poder público.

“A imprensa está lá na escola todo o tempo, sai na televisão, mas atitude de solucionar o problema, nenhuma”, criticou a docente em seu desabafo, convocando os pais a cobrarem providências diretamente na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O Outro lado: O que diz a SEMED

Procurada para esclarecer as denúncias, a Secretaria Municipal de Educação de Macapá (SEMED) emitiu uma nota oficial detalhando as medidas que estão sendo tomadas para conter a crise na unidade.

Para combater a insegurança e proteger o patrimônio público, a pasta informou que já está adotando medidas imediatas para reforçar a proteção da escola. Entre as principais ações estão as tratativas para a contratação de vigilantes e a reativação do sistema de monitoramento eletrônico, passos considerados essenciais para garantir a segurança antes que novos equipamentos sejam instalados no local.

Paralelamente, a secretaria explicou que aguarda a conclusão das obras de um prédio anexo para viabilizar uma solução definitiva de infraestrutura. Assim que essa etapa for concluída, será feito o remanejamento temporário das turmas que hoje utilizam o prédio principal, permitindo que uma ampla reforma estrutural seja iniciada na sede da Escola Raimundo Oliveira Alencar com total segurança para os alunos e servidores.

Por fim, a SEMED fez um balanço de sua atuação, ressaltando que está há apenas quatro meses na gestão da educação municipal e que encontrou uma rede com problemas estruturais graves e acumulados ao longo de muitos anos. A secretaria pontuou que as carências de professores já foram totalmente sanadas e argumentou que processos administrativos essenciais, como licitações e intervenções físicas de grande porte, exigem o cumprimento de prazos e etapas legais, o que impede que todos os problemas herdados sejam resolvidos de forma imediata.