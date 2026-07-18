Estuprador identificado por DNA já tinha emprego e moradia em São Paulo

Procurado desde abril, suspeito foi localizado escondido em Guarulhos (SP) após investigação integrada entre as polícias civis do Amapá e de São Paulo

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Por JORGE ABREU, de São Paulo (SP)

A ação integrada entre as polícias civis do Amapá e de São Paulo resultou na prisão de um homem de 18 anos apontado como autor de um estupro durante um roubo a uma residência em Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá. A identidade dele não foi divulgada. O crime aconteceu no dia 7 de abril deste ano, mas somente no último dia 14 as equipes de inteligência localizaram o suspeito em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde, segundo a polícia paulista, ele já possuía moradia e emprego. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no local.

As investigações da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) de Santana confirmaram a participação do investigado no crime após a comparação genética entre o DNA dele e o material biológico coletado na vítima.

Segundo a Polícia Civil, além do estupro, o suspeito e dois adolescentes invadiram a residência da família, renderam as vítimas e roubaram aparelhos celulares, dinheiro e valores de contas bancárias por meio de transferências via Pix.

Ele foi indiciado pelos crimes de roubo majorado, estupro e corrupção de menores. Com o avanço das investigações, fugiu do Amapá. No entanto, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, e a ação conjunta entre as polícias civis dos dois estados permitiu sua localização e captura.

De acordo com a Polícia Civil, apesar da pouca idade, o investigado já possui diversos registros criminais, sendo considerado de alta periculosidade. Além deste caso, ele também é investigado por envolvimento em outro roubo, homicídio e tráfico de drogas.