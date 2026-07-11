Expofeira 2026 reúne Gusttavo Lima, Léo Santana, Wesley Safadão e Tupinambá

Grade une grandes nomes da música brasileira e artistas da cena regional

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Governo do Amapá anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (10), a aguardada grade de atrações nacionais e regionais para a Expofeira do Amapá 2026. Reconhecido como o maior evento de negócios e entretenimento do estado, o festival deste ano promete movimentar a economia local com um elenco de peso que transita pelo axé, sertanejo, pop rock, música cristã e a força da cultura tucuju.

A abertura dos portões e dos shows principais está marcada para o dia 8 de agosto, iniciando uma maratona de apresentações que atrairá milhares de visitantes ao parque de exposições.

Confira a programação de shows confirmados:

A escalação de 2026 aposta na diversidade de ritmos para agradar a todos os públicos. Veja as datas e atrações divulgadas:

* 8 de agosto (Abertura): Léo Santana traz o balanço e a energia baiana para inaugurar o evento.

* 9 de agosto: Gusttavo Lima, o “Embaixador”, comanda a noite com seus grandes sucessos do sertanejo.

* 10 de agosto: Padre Fábio de Melo apresenta um show emocionante e repleto de mensagens de fé.

* ⁠11 ainda não foi divulgada a atração.

* 12 de agosto: Jota Quest embala o público com o melhor do pop rock nacional.

* 13 de agosto: Daniel traz o romantismo sertanejo para uma noite especial dedicada aos apaixonados.

* 14 de agosto: Wesley Safadão incendeia a arena com muito forró e piseiro.

* 14 e 15 de agosto: A força da cultura nortista toma conta com o fenômeno Tupinambá e as tradicionais aparelhagens do Amapá, valorizando a identidade rítmica da região.

* 16 de agosto (Encerramento): Dedicado à comunidade cristã e ao segmento gospel, a feira promove um mega culto que contará com o louvor do ministério internacional Get Worship.

Além de ser uma vitrine para o entretenimento, a Expofeira do Amapá se consolida como o principal motor econômico temporário do estado, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando o turismo, a hotelaria, a gastronomia e o comércio local.

“A Expofeira vai além da festa; ela é uma oportunidade de ouro para o microempreendedor, para as startups locais e para mostrar o potencial de negócios do Amapá para o restante do país”, destacou a organização do evento durante o anúncio.

Novas informações sobre a estrutura do evento, venda de camarotes (se houver), horários e transporte público serão divulgadas pelo comitê organizador nas próximas semanas.

Serviço:

* Evento: Expofeira do Amapá 2026

* Período: De 8 a 16 de agosto de 2026

* Local: Parque de Exposições da Fazendinha, Macapá-AP