Fã de matemática e com o sonho de ser bombeira: conheça a garota de 12 anos que espera por um lar

Acolhida em abrigo de Santana, Ana Vitória é o rosto de projeto do TJAP que busca adoção para crianças maiores e adolescentes

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Aos 12 anos, enquanto muitos jovens ainda planejam o futuro, Ana Vitória já sabe exatamente o que quer. A meta dela é estudar muito para se tornar bombeira militar. O sonho da menina, no entanto, depende de um passo fundamental que a Vara da Infância e Juventude do segundo maior município do Amapá tenta realizar através do projeto “Eu Acredito no Amor”, que busca encontrar uma família disposta a lhe dar afeto e proteção.

Atualmente, ela mora na Casa de Acolhida Marcello Cândia, em Santana. Quem convive com Ana no dia a dia se encanta logo de cara. Ela é uma garota tranquila, muito carinhosa e dona de um sorriso tímido que conquista a todos no abrigo.

Diferente da maioria dos jovens da sua idade, a matéria favorita de Ana na escola é a matemática. Ela adora aprender coisas novas e encara os desafios dos cadernos como um combustível para crescer.

“Quero estudar bastante, ser bombeira e ter uma família para comemorar minhas conquistas junto comigo”.

A iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) nasceu justamente para dar visibilidade a crianças maiores e adolescentes que estão nos abrigos e que, muitas vezes, acabam esquecidos nos cadastros tradicionais de adoção. O objetivo é unir esses jovens a pessoas dispostas a construir uma nova história baseada no afeto.

A dedicação para ir longe Ana Vitória já tem. Agora, o que ela mais precisa é daquele abraço apertado na hora de voltar para casa e de alguém para orgulhosamente comemorar cada vitória ao seu lado.

Se o seu coração bateu mais forte por essa história e você quer saber como adotá-la ou conhecer mais sobre o projeto “Eu Acredito no Amor: um Caminho para a Adoção”, entre em contato direto com a Vara da Infância e Juventude santanense pelos telefones abaixo.

* (96) 3312-4232

* (96) 3312-4233

* (96) 3312-4234

Nota da Redação — A divulgação da imagem e da história da Ana Vitória foi autorizada pela Juíza da Vara da Infância e da Juventude de Santana, pensando exclusivamente no futuro e no bem-estar da menina.