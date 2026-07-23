Faculdade Integrado de Macapá completa 1 ano e anuncia expansão com 5 novos cursos

Instituição amplia a infraestrutura com um novo endereço e reforça sua atuação no ensino superior no Amapá

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Macapá (AP)

A Faculdade Integrado, de Macapá, celebrou o seu primeiro ano de atividades acadêmicas nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, com um evento comemorativo reunindo acadêmicos, colaboradores e professores. Representantes da instituição, ressaltaram durante evento comemorativo a ampliação do campus e a abertura de cinco novos cursos presenciais.

“Para além do início de mais um semestre letivo, o mês de julho representa um ano da história do Integrado em Macapá marcada pelo compromisso em ofertar um curso de Medicina vocacionado à realidade amazônica e na transformação e impacto social através da saúde”, destaca o diretor da Faculdade Integrado, Kaleb Mariano.

A Faculdade Integrado de Macapá faz parte do Grupo Integrado sediado no estado do Paraná que conta com quase 40 anos de tradição e atuação consolidada no setor educacional. A expansão no Amapá prevê a oferta das graduações presenciais: Enfermagem, Psicologia e Direito, que obtiveram a nota 5 (conceito máximo) nos processos de avaliação regulatória do MEC, além de Fisioterapia e Biomedicina, avaliadas com o conceito 4, considerado índice de excelência pelo órgão regulador federal.

Segundo dados do Sistema e-MEC, o sistema eletrônico do Ministério da Educação para acompanhamento do ensino superior, a instituição passará a ofertar a única graduação presencial de Enfermagem do estado do Amapá a contar com o conceito máximo de avaliação.

Ampliação da infraestrutura física

Atualmente, o campus ocupa uma área construída de 1.689 metros quadrados, localizado na Av. Felíciano Coelho, nº 125, contando com dois laboratórios morfofuncionais, dois laboratórios de habilidades, um laboratório de simulação realística, duas salas de aula e um laboratório de informática.

Para atender à nova demanda acadêmica e ao fluxo dos estudantes que ingressarão a partir de 2027, a instituição está em processo de reforma de um novo prédio que expandirá a metragem total com aproximadamente 4.000 metros quadrados, localizado na Avenida Procópio Rola, nº 1346, em Macapá. Com cinco salas de aula adaptadas para a metodologia Team Based Learning (TBL- Aprendizagem Baseada em Equipes), dez salas de tutoria voltadas ao Problem Based Learning (PBL-Aprendizagem Baseada em Problemas), seis laboratórios especializados em saúde e tecnologia, uma biblioteca, um auditório e espaços de convivência com área verde, com previsão de entrega concluída para o primeiro semestre letivo de 2027.

“Ao completar o primeiro ano no Amapá com cinco novos cursos, mostra que nossa atuação no estado não é passageira. O Grupo Integrado tem quase quatro décadas de história e trouxemos para Macapá a mesma excelência acadêmica e investimento em infraestrutura que nos consolidaram no Sul do país”, afirma Jeferson Vinhas, CEO do Grupo Integrado.

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

A instituição faz parte do Grupo Integrado, companhia paranaense que celebra, em 2026, 40 anos de tradição educacional, 12 turmas de Medicina em andamento e já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.