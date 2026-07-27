Família autista fica presa em elevador de shopping: ‘mais de 8 minutos de terror’

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um pai e dois filhos, todos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), passaram por momentos de tensão na noite do último dia 20, por volta das 18h45, no Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá. Eles ficaram presos por quase 10 minutos em um elevador panorâmico que apresentou pane. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e a brigada de emergência do shopping conseguiu retirar a família em segurança.

O policial militar Francisco Cerqueira Antunes Júnior, de 32 anos, estava acompanhado dos filhos Bernardo, de 10 anos, e Benício, de 5. Segundo ele, como a escada rolante que dá acesso à área do cinema e ao parque de diversões estava sem funcionamento, os três optaram por utilizar o elevador. Pouco depois, o equipamento apresentou falhas e parou de funcionar.

Francisco relata que o elevador sofreu oscilações e deslocamentos bruscos durante o período em que permaneceu parado, aumentando o desespero da família.

“Foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida e da vida dos meus filhos. Durante mais de oito minutos o elevador sofreu quedas e oscilações constantes, dando a impressão de que despencaria a qualquer instante. Foram intermináveis minutos de medo, insegurança e desespero”, afirmou.

As duas crianças ficaram bastante assustadas com os movimentos do elevador. De acordo com o policial, a situação foi ainda mais delicada por causa da condição de ambos.

“Ver o desespero estampado no rosto deles, sem conseguir acalmá-los, foi uma das experiências mais dolorosas que já enfrentei como pai. A falta de ventilação, a sensação de confinamento e a demora no socorro tornaram tudo ainda mais traumático. Quem não convive com o autismo talvez não consiga imaginar o impacto que uma situação como essa provoca”, relatou.

Segundo o policial, a brigada de emergência do shopping conseguiu restabelecer o funcionamento do elevador após reiniciar o sistema. A suspeita inicial é de que a pane tenha sido provocada por uma oscilação no fornecimento de energia elétrica. Francisco informou que registrou a ocorrência para que o episódio sirva de alerta e para que sejam adotadas medidas capazes de evitar novos incidentes.

“O que aconteceu não foi um simples contratempo. Foram mais de oito minutos de terror, sem ventilação adequada, com constantes oscilações do elevador e uma demora angustiante para o resgate. Como pai, jamais esquecerei o olhar de medo dos meus filhos. A sensação de impotência diante do sofrimento deles é algo que levarei comigo por muito tempo. Espero que esse episódio seja tratado com a seriedade que merece e que providências efetivas sejam tomadas para que nenhuma outra família passe pelo mesmo pesadelo que nós vivemos”, concluiu.

Depois do episódio, a família retorno para casa porque Benício, o menor, tinha ficado bastante nervoso e agitado.

A reportagem deixa espaço aberto para manifestação do Amapá Garden Shopping. Caso a administração encaminhe nota oficial, o texto será atualizado.