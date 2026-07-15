Fé quando tudo parece dar errado

Jó 19

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Vivemos em uma sociedade marcada pelo consumismo, onde tudo o que quebra é rapidamente descartado. O mais preocupante é que essa lógica tem alcançado até os relacionamentos, inclusive o casamento. Esse comportamento é visto até em nosso relacionamento com Deus. Contudo, nossa fé não pode depender das circunstâncias. Não devemos abandonar o Senhor quando as respostas parecem demorar. Em Jó 19, encontramos um homem profundamente abatido, sentindo-se sozinho e abandonado por aqueles que só permaneciam ao seu lado enquanto ele tinha algo a oferecer. Ainda assim, sua confiança em Deus não foi destruída. Tenha uma excelente quarta-feira (15), fortalecendo sua fé em nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo.