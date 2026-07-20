Feira Literária de Verão reúne autores e atrações gratuitas no Teatro Municipal

Programação integra o Macapá Verão e contará com venda de livros, recitais, atividades infantis, lançamentos de obras e apresentações artísticas

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Macapá (AP)

A literatura amapaense ganhará espaço na programação do Macapá Verão com a realização da 1ª Feira Literária de Verão, marcada para o dia 30 de julho, das 15h às 20h, no Teatro Municipal Fernando Canto, no centro de Macapá. Com entrada gratuita, o evento reunirá escritores, poetas, músicos e artistas em uma programação voltada à valorização da produção cultural local.

Durante a feira, o público poderá visitar estandes de livros, acompanhar lançamentos de obras, recitais poéticos, apresentações literomusicais, performances artísticas e atividades lúdicas para crianças. A programação será distribuída entre o Palco Principal, Espaço Infantil, Hall de Lançamentos e Estande de Livros.

Além de aproximar leitores e autores, a iniciativa busca ampliar a visibilidade da literatura produzida no estado e incentivar o contato do público com diferentes expressões artísticas. A expectativa é reunir escritores independentes, editoras, coletivos literários e leitores em um ambiente de troca e celebração da cultura amapaense.

A 1ª Feira Literária de Verão é promovida pela Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que reúne cerca de 200 integrantes ligados ao segmento no Amapá. O evento integra a programação oficial do Macapá Verão, realizada pela Prefeitura de Macapá.