EM BELÉM

Feridos em desabamento durante festa de 15 anos seguem hospitalizados

6, julho, 2026
Momento de alegria da aniversariante antes do acidente. Estrutura de madeira cedeu durante a comemoração, deixando convidados feridos
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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

As 11 pessoas feridas no desabamento da estrutura de uma casa de eventos durante uma festa de 15 anos, em Belém (PA), seguem em recuperação e não correm risco de morteO acidente aconteceu na madrugada do último sábado (4), no bairro da Cidade Velha. Parte do piso de madeira cedeu durante a comemoração, fazendo com que convidados caíssem em um espaço abaixo da estrutura.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, três vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal da 14 de Março. As outras oito receberam atendimento das equipes de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Familiares informaram que uma das vítimas sofreu um ferimento grave na cabeça, mas seu estado de saúde é estável.

Piso de madeira cedeu com os convidados da festa numa área de palafitas da Cidade Velha

Vídeos gravados por convidados registraram o momento em que o piso desaba, provocando correria e desespero entre os participantes da festa. A aniversariante não ficou ferida. Menos de 24 horas após o acidente, familiares, amigos e vizinhos organizaram uma comemoração simbólica na casa da adolescente para marcar a data.

A Defesa Civil interditou o imóvel, que passará por perícia para identificar as causas do desabamento e verificar eventuais responsabilidades.

Em nota, a casa de eventos informou que prestou assistência imediata às vítimas, afirmou que está colaborando com as autoridades durante a investigação e manifestou solidariedade aos feridos e seus familiares.

Seles Nafes
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