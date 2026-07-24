Festival de Curtas tem sessões gratuitas, votação do público e premiação em dinheiro

Macapá (AP)

O Festival Independente de Curtas de Ficção do Amapá (FICÇA) chega à etapa mais aguardada da programação com as mostras competitivas, que começaram nesta quinta-feira (23) e seguem até sexta-feira (24), reunindo produções audiovisuais de realizadores amapaenses. As sessões são gratuitas e, além da avaliação de um júri técnico, o público também poderá votar nos filmes por meio do link disponível na bio do Instagram oficial do festival (@ficca.amapa).

Além da disputa entre os curtas, a edição de 2026 homenageia a atriz Dira Paes, referência do cinema brasileiro e defensora da valorização da Amazônia, e o cineasta Bruce Arraes, reconhecido pelos 24 anos dedicados à formação de novos talentos e ao fortalecimento do audiovisual no Amapá. Os destaques da mostra receberão premiação em dinheiro.

O FICÇA é realizado pela Cooperativa Imagem e Cia e integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AP). Desde abril, o festival promove oficinas e atividades voltadas ao fortalecimento da produção cinematográfica no estado.

Programação de hoje e amanhã

24 de julho

Mostra Não Competitiva – 14h às 17h – Conselho de Cultura

Mostra Competitiva – 18h às 21h – Biblioteca Pública Elcy Lacerda

25 de julho

Cerimônia de Premiação – A partir das 18h – Teatro Marco Zero

Votação do público: pelo link disponível na bio do Instagram @ficca.amapa.