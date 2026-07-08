Festival de verão leva samba, pagode e atrações para toda a família à Fortaleza de Macapá

Evento gratuito terá três sábados às margens do Rio Amazonas, com shows, espaço kids, feira de empreendedores e estrutura voltada ao público

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Macapá (AP)

O mês de julho ganhará um novo evento para quem pretende aproveitar as férias em Macapá. O 1º Festival Energia de Verão reunirá música, lazer e atividades para toda a família em três sábados consecutivos: 18 e 25 de julho e 1º de agosto, sempre a partir das 16h, na Praça da Fortaleza de São José de Macapá, no Parque do Forte.

A programação terá apresentações de samba e pagode em um palco 360º montado de frente para o Rio Amazonas, reunindo artistas amapaenses e convidados de outros estados. A proposta faz parte de uma iniciativa realizada simultaneamente em Macapá e Belém, em parceria com os governos do Amapá e do Pará.

Além dos shows, o festival oferecerá espaço kids para crianças de 5 a 10 anos, com atividades recreativas e monitores, além de uma feira com empreendedores locais selecionados pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), valorizando o artesanato e os produtos regionais.

A estrutura contará ainda com área de descanso equipada com puffs infláveis, ponto para carregamento de celulares e espaço para que o público possa levar cadeiras de praia, bancos e cubas térmicas para acompanhar os shows no fim da tarde. A organização informou que não será permitida a entrada com garrafas de vidro.

O Festival Energia de Verão é realizado pela Em Cena Produções, com patrocínio master do Grupo Equatorial e apoio dos governos do Amapá e do Pará. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura durante as férias escolares e fortalecer a valorização de artistas e empreendedores da região.

Programação

18 de julho (sábado)

16h – Abertura da área kids

16h30 – Banda Fina Batucada

17h45 – Samba do Salgado

19h – Os Moreiras

25 de julho (sábado)

16h – Abertura da área kids

16h30 – Banda Pegada de Gorila

17h45 – Bruno Castro e Banda

19h – Grupo Nosso Tom (Belém)

1º de agosto (sábado)

16h – Abertura da área kids

16h30 – Adail Júnior

17h45 – Grupo Vou Vivendo

19h – Pagodelas