Final do Musa e Mister Macapá Verão distribuirá R$ 36 mil e bolsas de estudo

Vinte e seis finalistas representam bairros, comunidades e distritos da capital na disputa pelos títulos de 2026

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A grande final do concurso Musa e Mister Macapá Verão 2026 acontece neste domingo (26), a partir das 17h, na Fazendinha. Ao todo, 26 finalistas — 13 mulheres e 13 homens — disputarão os títulos da edição deste ano, que distribuirá R$ 36 mil em premiação, além de bolsas de estudo integrais em uma faculdade para os campeões de cada categoria.

Os candidatos representam diferentes bairros, comunidades e distritos da capital, fortalecendo a proposta do concurso de valorizar a diversidade, a beleza e a identidade regional. Estão na disputa representantes de Ariri, Coração, Curiaú, Fazendinha, Cidade Nova, Araxá, Tracajatuba, Maruanum, Santa Luzia, Pacuí, Bailique, Abacate da Pedreira e Campina Grande.

Durante o desfile, os participantes serão avaliados nos critérios de beleza, elegância, postura, desenvoltura na passarela e bronzeado. Em cada categoria, os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro, totalizando R$ 18 mil por categoria e R$ 36 mil em premiação geral. Os vencedores dos títulos de Musa e Mister também serão contemplados com uma bolsa de estudos integral da Faculdade Estácio.

De acordo com a coordenadora do concurso, Glenda Moreira, a competição integra o calendário oficial do Macapá Verão e busca valorizar a beleza regional, promovendo a representatividade dos bairros e distritos da capital.

“O Musa já era um concurso consolidado no calendário do Macapá Verão, e decidimos trazer de volta também o Mister. Nossa iniciativa é enaltecer a beleza do povo macapaense, valorizando tanto as nossas moças quanto os nossos rapazes. Buscamos participantes dos distritos e da cidade para mostrar toda a diversidade e a beleza da nossa região”, destacou.

O lançamento oficial da semana do concurso ocorreu na última terça-feira (21), em evento promovido pelo Instituto Municipal de Turismo de Macapá (Macapatur), marcando o encerramento das seletivas e o início da preparação intensiva dos candidatos. Antes da grande decisão, os participantes passaram por ensaios fotográficos, treinamentos de passarela, palestras e ações sociais.

Além de destacar a beleza amazônica, o concurso integra a programação do Macapá Verão 2026, iniciativa da Prefeitura de Macapá voltada ao fortalecimento do turismo, da economia local e de setores como hotelaria, gastronomia, moda e estética durante o período de férias de julho.