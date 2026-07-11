Foragido, “Bacurau” morre em confronto no município de Amapá

Contra o suspeito havia um mandado de prisão definitiva por roubo, furto, corrupção de menores e porte ilegal de arma

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um integrante de uma facção criminosa morreu após trocar tiros com policiais militares durante a Operação Protetor dos Biomas – Contra o Crime Organizado, na tarde desta sexta-feira (10), no município de Amapá, a 312 KM de Macapá.

Ângelo Ferreira da Silva, o “Bacurau”, era dono de uma longa ficha criminal e apontado pela polícia como responsável por diversos assaltos na região. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva válido até 2030, pelos crimes de roubo, furto, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam informações de que o foragido estava escondido em uma residência localizada na área conhecida como “Morro do Alemão”, no bairro Bom Jardim, região apontada pelas autoridades como um dos principais pontos de comercialização de drogas no município.

Ao perceber a chegada dos policiais, Bacurau se trancou dentro da casa e, mesmo após a equipe se identificar, abriu fogo contra os militares. Diante da agressão, os policiais entraram no imóvel, mas voltaram a ser recebidos a tiros, sendo necessário revidar. Após o confronto, os militares encontraram o suspeito ferido. O socorro foi prestado imediatamente e ele foi levado ao hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos.

No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, com quatro munições deflagradas e uma munição percutida, além de um coldre artesanal.

A Polícia Civil foi acionada e encaminhou equipes de perícia para realizar os procedimentos no imóvel.