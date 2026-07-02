Fortaleza de São José ganha galeria de arte, cafeteria e novos espaços na 2ª etapa da revitalização

Intervenções no monumento histórico do Amapá incluem banheiros reformados, acessibilidade e sala multiuso

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Fortaleza de São José de Macapá passou a oferecer novos espaços de visitação e serviços com a entrega da segunda etapa das obras de restauro e modernização, realizada na última quarta-feira (1º). As intervenções ampliam a experiência do público no principal patrimônio histórico do estado, com ambientes voltados à cultura, lazer e acessibilidade, sem interromper o funcionamento do monumento durante o período das obras.

Entre as entregas estão uma galeria de arte, uma área destinada ao funcionamento da Cafeteria Fortaleza, recepção revitalizada, banheiros reformados, novos recursos de acessibilidade, ponto de hidratação e uma sala multiuso instalada no espaço da antiga capela. A proposta é ampliar as possibilidades de uso da Fortaleza, que passa a receber não apenas visitantes, mas também atividades culturais e educativas.

De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli, a nova fase marca uma mudança na relação do público com o monumento histórico.

“É a segunda etapa, que já dialoga com a requalificação, ou seja, a ocupação com novos usos desse espaço. Então, para além da contemplação desse conjunto arquitetônico, as pessoas poderão fazer novos usos. A Fortaleza segue para a terceira etapa sempre de portas abertas. Nunca fechamos as portas da Fortaleza. O visitante pode vir conhecer o que estamos entregando e acompanhar o trabalho de restauro que segue pela frente”, disse a gestora.

Durante toda a execução das intervenções, o museu permaneceu aberto ao público, com reorganização do fluxo de acesso para garantir a continuidade das visitas e das atividades culturais.

O projeto de revitalização da Fortaleza está dividido em três etapas. A primeira contemplou obras emergenciais de preservação da estrutura histórica. A terceira fase dará continuidade ao restauro do monumento, mantendo o espaço em funcionamento para moradores e turistas.