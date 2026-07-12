‘Fulera’ aceita convite do MDB para concorrer a deputado: “vivo a realidade do povo”

Macapá (AP)

Um dos humoristas mais conhecidos do Amapá nas redes sociais decidiu entrar para a política. Oziel Coutinho, o “Fulera”, ex-repórter cinematográfico com passagens pelas TVs SBT, Record e Tucuju, afirma que conhece de perto a realidade da população e pretende levar essa experiência para a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). “Eu pego ônibus todos os dias. Eu sei o que vive o povo“, afirma o humorista, que diz ter como uma de suas principais bandeiras a redução da tarifa de energia elétrica. Recentemente, Fulera aceitou o convite do presidente estadual do MDB, Acácio Favacho, para se filiar ao partido e disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano. A aposta do MDB em nomes do humor não é inédita no Amapá. O partido já elegeu o humorista Cabuçu Borges para a Câmara Federal. No entanto, ele não conseguiu a reeleição e atualmente está sem mandato.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior