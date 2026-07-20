Furlan confirma Luciana Gurgel como vice: “o futuro do Amapá”

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-prefeito de Macapá Antônio Furlan (PSD) confirmou, na tarde desta segunda-feira (20), a ex-deputada estadual Luciana Gurgel (PL) como candidata a vice-governadora em sua chapa para as eleições deste ano. Em publicação nas redes sociais, Furlan apresentou a composição como “o futuro do Amapá”.

Ex-deputada estadual por dois mandatos, Luciana Gurgel é esposa do deputado federal Vinícius Gurgel, principal liderança do Partido Liberal (PL) no estado. O nome dela já era tratado como definido desde o fim de semana, apesar da repercussão negativa registrada nas redes sociais.

“Hoje começamos a construir o futuro do Amapá”, disse o candidato a governador.

Durante a convenção partidária, também foram homologadas as candidaturas de Antônio Furlan ao Governo do Estado, de Rayssa Furlan ao Senado Federal e de Lucas Barreto à reeleição para a outra vaga ao Senado.

A convenção ainda confirmou o nome de Neto Furlan, irmão do ex-prefeito, como primeiro suplente de Rayssa Furlan na disputa por uma cadeira no Senado.