Furlan descarta aliadas e aceita esposa de Vinícius como candidata à vice-governadora

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-prefeito afastado de Macapá, Antônio Furlan (PSD), definiu a ex-deputada estadual Luciana Gurgel (PL) como candidata a vice-governadora em sua chapa para as eleições de 2026. A confirmação foi feita neste sábado (18) ao blog Ponto da Pauta, alinhado ao grupo político do ex-prefeito.

A indicação teria sido do Partido Liberal, comandado politicamente pelo deputado federal Vinícius Gurgel, um dos principais aliados de Furlan. O parlamentar é investigado pela Polícia Federal em inquérito que apura suposta cobrança de propinas em contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) relacionados às obras da BR-156.

Antônio Furlan também responde a investigação da Polícia Federal por desvios de recursos destinados às obras do Hospital Metropolitano de Macapá, processo que resultou em seu afastamento do cargo por decisão judicial no dia 4 de março deste ano. Furlan nunca explicou publicamente os R$ 3 milhões que a PF afirma terem sido depositados em contas das clínicas dele e da ex-primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Rayssa Furlan.

Os critérios que levaram à escolha de Luciana Gurgel ainda não foram detalhados publicamente. A escolha ocorreu em detrimento de aliadas mais próximas, como a ex-deputada federal Goreth Sousa, a ex-conselheira Uelma Medeiros, a ex-diretora do Sebrae Marciane Santo, a ex-secretária Fernanda Cabral e a deputada estadual Telma Nery.

Luciana Gurgel já exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa do Amapá e, posteriormente, foi eleita deputada federal. Durante sua trajetória política ficou conhecida pelo projeto social “Dia de Princesa”, voltado à realização de festas de debutantes para adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade. Nas eleições de 2022, não conseguiu a reeleição e, atualmente, mantém atuação nas redes sociais como influenciadora.

Na mesma entrevista, Furlan reafirmou que os nomes do grupo para o Senado serão sua esposa, Rayssa Furlan, e o senador Lucas Barreto (PSD), consolidando a composição majoritária da aliança para a disputa de 2026.