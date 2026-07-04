​Governo define banca do novo concurso da Polícia Civil do Amapá; edital terá 295 vagas

​Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação das provas em Macapá para oe cargos de delegado e oficial investigador de polícia.

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​De Macapá (AP)

​O tão esperado novo concurso público da Polícia Civil (PC) do Amapá já tem banca organizadora definida e o quantitativo de vagas confirmado. O governo do Estado anunciou na sexta-feira (3) que Fundação Cesgranrio foi a escolhida para planejar, coordenar e aplicar as provas do certame, que ofertará 295 vagas para formação de cadastro reserva. O último certame para a PC ocorreu em 2017.

​Do total de vagas, 45 serão destinadas ao cargo de delegado de polícia civil e 250 para a função de oficial investigador de polícia. Com a definição da banca, o processo avança para a fase de elaboração final e publicação do edital de abertura.

​O documento trará o cronograma completo das fases, critérios de inscrição, salários, conteúdo programático e as datas das etapas de avaliação.

​De acordo com o contrato, todas as fases teóricas e práticas sob responsabilidade da organizadora serão aplicadas em Macapá. A fundação também ficará encarregada de disponibilizar a plataforma eletrônica para as inscrições, emissão de boletos, atendimento aos candidatos e recebimento de recursos administrativos.

​O termo assinado prevê rígidos protocolos de sigilo, segurança na logística de distribuição dos cadernos de questões, proteção de dados dos inscritos e suporte especializado para candidatos que necessitem de condições especiais no dia da avaliação.