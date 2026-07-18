Herói bombeiro relembra manobra que salvou bebê engasgado com embalagem plástica

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma noite comum de compras em um supermercado no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, virou um verdadeiro teste de fogo para um bombeiro do Amapá. O tenente Warley Marcel Pinheiro Ferreira, que estava de folga, salvou a vida de uma bebê de colo que se engasgou com o plástico da embalagem do canudo de um achocolatado líquido.

O militar, de 37 anos e com uma sólida trajetória de 18 anos na corporação, atua no 6º Grupamento Bombeiro Militar. Ele relatou que percebeu o desespero de uma família ao notar que a menina apresentava sinais claros de “obstrução das vias aéreas por corpo estranho” e extrema dificuldade para respirar. Diante da aflição do momento, a prioridade foi prestar socorro imediato, sem que houvesse tempo para perguntar a idade exata da criança. Um vídeo da intervenção chegou a circular nas redes sociais, mostrando a agilidade do bombeiro.

“Eu me aproximei e percebi que realmente se tratava de uma criança de colo que estava com as vias aéreas obstruídas. Ela havia ingerido um pedacinho do plástico que embala o canudo da caixinha de chocolate. Graças a Deus, eu estava presente no momento e consegui agir com agilidade e eficácia”, relembrou o tenente Marcel.

Diante do risco iminente, o tenente iniciou imediatamente o protocolo técnico para lactentes. A manobra consiste em posicionar a criança com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, apoiada no braço do socorrista, alternando ciclos de cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas.

A cada movimento, o militar reavaliava a garotinha para verificar a expulsão do plástico e o retorno da respiração. O procedimento foi bem-sucedido e, em poucos instantes, a bebê voltou a respirar normalmente, devolvendo a tranquilidade aos pais aflitos. Após o susto, o tenente orientou os responsáveis a manterem a filha sob observação e a procurarem uma unidade de saúde para avaliação médica de praxe.

Para o tenente Marcel, o sucesso da ação é reflexo direto da preparação rigorosa promovida pela corporação.