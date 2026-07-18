EM LARANJAL DO JARI

Herói bombeiro relembra manobra que salvou bebê engasgado com embalagem plástica

18, julho, 2026
Treinamento e técnica fizeram a diferença no atendimento de emergência realizado pelo tenente do Corpo de Bombeiros.
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma noite comum de compras em um supermercado no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, virou um verdadeiro teste de fogo para um bombeiro do Amapá. O tenente Warley Marcel Pinheiro Ferreira, que estava de folga, salvou a vida de uma bebê de colo que se engasgou com o plástico da embalagem do canudo de um achocolatado líquido.

O militar, de 37 anos e com uma sólida trajetória de 18 anos na corporação, atua no 6º Grupamento Bombeiro Militar. Ele relatou que percebeu o desespero de uma família ao notar que a menina apresentava sinais claros de “obstrução das vias aéreas por corpo estranho” e extrema dificuldade para respirar. Diante da aflição do momento, a prioridade foi prestar socorro imediato, sem que houvesse tempo para perguntar a idade exata da criança. Um vídeo da intervenção chegou a circular nas redes sociais, mostrando a agilidade do bombeiro.

“Eu me aproximei e percebi que realmente se tratava de uma criança de colo que estava com as vias aéreas obstruídas. Ela havia ingerido um pedacinho do plástico que embala o canudo da caixinha de chocolate. Graças a Deus, eu estava presente no momento e consegui agir com agilidade e eficácia”, relembrou o tenente Marcel.

Diante do risco iminente, o tenente iniciou imediatamente o protocolo técnico para lactentes. A manobra consiste em posicionar a criança com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, apoiada no braço do socorrista, alternando ciclos de cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas.

Momento em que o pai percebe que a filha não consegue respirar. Fotos: Reprodução

A cada movimento, o militar reavaliava a garotinha para verificar a expulsão do plástico e o retorno da respiração. O procedimento foi bem-sucedido e, em poucos instantes, a bebê voltou a respirar normalmente, devolvendo a tranquilidade aos pais aflitos. Após o susto, o tenente orientou os responsáveis a manterem a filha sob observação e a procurarem uma unidade de saúde para avaliação médica de praxe.

Para o tenente Marcel, o sucesso da ação é reflexo direto da preparação rigorosa promovida pela corporação.

“Isso eu devo muito à nossa instituição, que tem a preocupação de sempre estar treinando seus profissionais. Temos equipes que incansavelmente ministram cursos e palestras para que estejamos atualizados e prontos para amparar a sociedade”, destacou o militar.

Seles Nafes
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