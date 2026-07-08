Homem dez anos mais novo invade casa da companheira, destrói tudo e acaba preso

Vítima denunciou uma sequência de agressões físicas, psicológicas e patrimoniais

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O terror vivido por uma mulher de 33 anos terminou com a prisão do agressor, de 23 anos de idade, durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado. O caso ocorreu no município de Pedra Branca do Amapari, interior do Amapá, e a captura foi realizada pela Polícia Civil, após o suspeito ser acusado de uma sequência de ataques contra a própria companheira.

Segundo as investigações, a vítima procurou a delegacia denunciando que sofria violência física, psicológica e patrimonial. Diante da gravidade das acusações, a Polícia Civil registrou o caso e solicitou uma Medida Protetiva de Urgência.

Mas nem isso conteve o homem. No dia seguinte, a mulher voltou à delegacia desesperada e relatou que o companheiro havia invadido sua residência, destruído móveis e causado um verdadeiro rastro de destruição dentro da casa.

Com as novas informações, os investigadores iniciaram buscas e localizaram o acusado na última segunda-feira (6), escondido na residência de uma prima da vítima. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

O agressor permanece preso e está à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.