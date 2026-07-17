Homem é levado para dentro de casa e executado a tiros no Zerão

Patrick Wanderson da Silva Marques, de 43 anos, vinha sofrendo ameaças de morte, e a polícia investiga se o crime tem ligação com o crime organizado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi executado com diversos tiros de pistola calibre 9mm no bairro Zerão, zona sul de Macapá. O ataque aconteceu na noite desta quinta-feira (16), na Rua Djalma Nascimento, em um crime com características de acerto de contas. Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, o alvo, Patrick Wanderson da Silva Marques, de 43 anos, havia saído de casa horas antes em um veículo vermelho, acompanhado de alguns indivíduos. Ao retornar ao local, os criminosos desembarcaram do carro, mandaram a vítima entrar na casa e, em seguida, abriram fogo.

Um familiar contou aos policiais que Patrick vinha recebendo ameaças de morte há algum tempo, mas não soube informar a motivação nem identificar os possíveis autores.

A principal linha de investigação aponta para uma possível execução relacionada ao crime organizado. De acordo com a PM, Patrick já havia respondido a processo por tráfico de drogas, o que reforça a suspeita de um possível acerto de contas.

Após o assassinato, os atiradores fugiram no mesmo veículo utilizado para levar a vítima. O automóvel ainda não foi identificado, e nenhum dos ocupantes foi reconhecido.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram buscas na região logo após o crime, mas ninguém foi preso.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) conduz as investigações. Informações que possam ajudar a identificar os autores podem ser repassadas, de forma anônima, pelo disque-denúncia da especializada: (96) 99170-4302.