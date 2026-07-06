Homem sai para comprar cerveja e é encontrado morto horas depois

Corpo da vítima foi encontrado por um mototaxista às margens de avenida

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ex-taxista morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (5), no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Jackson Gomes trafegava pela Avenida José Cesário quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra um poste da rede elétrica.

Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem à cena do acidente, apenas puderam constatar o óbito.

Segundo informações repassadas à reportagem, Jackson havia saído de casa para comprar cerveja, mas deixou de atender às ligações feitas por familiares, o que aumentou a preocupação.

Horas depois, por volta das 5h, um mototaxista que passava pela avenida encontrou a motocicleta e o corpo da vítima às margens da pista, no bairro Santarém, e acionou as autoridades.

A Polícia Científica realizou a perícia no local. O laudo pericial deverá esclarecer a dinâmica do acidente e apontar a causa da morte.