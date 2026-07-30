Homens representam 76% dos afogamentos no Amapá nos últimos 3 anos

Levantamento do Corpo de Bombeiros contabiliza 94 ocorrências desde 2024 e reforça orientações para evitar acidentes em rios, lagos e balneários

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá registrou 34 ocorrências de afogamento no primeiro semestre de 2026. Apesar do número ser menor que o registrado em todo o ano de 2025, quando foram contabilizados 40 casos, a corporação reforça o alerta para os cuidados durante atividades em rios, balneários e áreas de banho.

Levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que, nos últimos três anos, foram registrados 94 casos de afogamento no estado. Em 2024, foram 20 ocorrências, enquanto 2025 apresentou o maior número de atendimentos. Os meses de janeiro e maio lideram as estatísticas, com 13 casos cada, seguidos por fevereiro, com 12 registros.

Os dados também apontam que a maioria das vítimas é do sexo masculino. Dos 94 casos registrados, 72 envolveram homens, o equivalente a 76,6% das ocorrências. As mulheres representam 19 casos, enquanto três registros não tiveram o gênero informado.

Diante dos números, o Corpo de Bombeiros orienta a população a redobrar os cuidados ao frequentar rios, lagos e balneários. Entre as principais recomendações estão evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água, não deixar crianças sozinhas e respeitar os limites de segurança para evitar novos casos de afogamento.