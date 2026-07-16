Idosa doente abandonada pelos filhos recebe ajuda: “O maior presente foi ver que não estou mais sozinha”

Mobilização garantiu alimentos, remédios e atendimento à aposentada

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A dor, a solidão e a escassez que marcavam a rotina de Lourdes Castelo da Silva, de 82 anos, deram lugar a um largo sorriso e a lágrimas de pura gratidão. Na manhã de quarta-feira (15), o Portal SelesNafes.com mostrou a realidade desoladora da idosa que, abandonada pelos filhos biológicos, vivia acamada e implorava por comida no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Bastaram poucas horas para que a solidariedade dos internautas e a mobilização do poder público transformassem radicalmente a vida de Dona Lourdes. Já na manhã desta quinta-feira (16), a reportagem voltou ao local e encontrou um cenário completamente diferente.

A geladeira e a despensa, antes vazias, agora estão repletas de mantimentos. Dona Lourdes recebeu doações de carne, frango, feijão, arroz, frutas, produtos de higiene pessoal e até mimos como goiabada.

“O maior presente foi sentir que não estou mais sozinha neste mundo”, emocionou-se a idosa, com os olhos marejados, mas agora de pura felicidade.

A transformação na vida de Dona Lourdes não se limitou ao armário abastecido. A sensibilidade de quem leu a reportagem anterior gerou uma rede de apoio que uniu a sociedade civil e o poder público em tempo recorde.

Centenas de internautas se mobilizaram com doações de todos os tamanhos — desde contribuições modestas de R$ 0,50 e R$ 1,00 até valores maiores. Todo o recurso arrecadado foi repassado integralmente à idosa para garantir a compra de seus remédios de uso contínuo e a manutenção do lar por um bom tempo.

A prefeitura enviou uma equipe de saúde à residência. A partir de agora, Dona Lourdes terá o acompanhamento semanal de uma fisioterapeuta em sua própria casa para tratar as dores crônicas causadas pela artrose e pela queda recente.

Sensibilizados pelo caso, profissionais da Secretaria de Assistência Social do Governo do Amapá, sob a coordenação do secretário Hugo Paranhos, estiveram no local. A equipe realizou um levantamento cadastral para inserir a idosa em programas sociais do Estado, além de entregar kits de higiene e mais alimentos.

Para Dona Lourdes, a reviravolta em sua história tem um significado espiritual profundo. Acostumada com a dor do abandono e com a indiferença daqueles que gerou, ela encontrou no carinho de desconhecidos a força que precisava para continuar lutando.

“É algo que nunca me aconteceu na vida. Foi a primeira vez que consegui vencer uma batalha assim. Meus filhos biológicos tinham pena de me dar um pedaço de frango, mas Deus preparou um caminho diferente. Ele enviou cada um de vocês para me ajudar. Sem essa força e sem a bênção dele, eu não estaria mais aqui com tantos problemas de saúde”, desabafou a idosa, acariciando as novas camisolas que ganhou para substituir as peças rasgadas.

Com as doações batendo à sua porta e o telefone tocando com mensagens de carinho de várias partes do estado, ela fez questão de deixar um agradecimento especial a quem estendeu a mão.

“Quem estende a mão para ajudar o próximo, sempre recebe o dobro de volta. Eu também já ajudei muita gente quando tinha forças, e hoje Deus me fez receber esse amor de volta. Essas lágrimas que vocês estão vendo cair agora não são mais de tristeza; são de uma alegria que eu achei que nunca mais ia sentir”.