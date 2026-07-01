Incêndio provocado por botijão de gás deixa três pessoas e um cão feridos em Macapá

Corpo de Bombeiros controlou o fogo antes que destruísse a residência e alerta para validade de válvulas e mangueiras

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um incêndio provocado pelo vazamento e inflamação de um botijão de gás assustou moradores do bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá. Três pessoas da mesma família — dois idosos e uma adolescente —, além de um animal de estimação, ficaram feridos no incidente que atingiu a residência.

O acidente doméstico aconteceu na última segunda-feira (29 de junho), mas ganhou notoriedade e ampla repercussão na cidade nesta quarta-feira (1º de julho), após a divulgação das imagens nas redes sociais e nos veículos de imprensa.

Ao chegarem à residência, os bombeiros encontraram o botijão de gás na cozinha envolto em vários panos e em chamas (ignição). O fogo já havia atingido o forro de PVC e o teto do cômodo.

Em uma ação rápida, a guarnição da viatura conseguiu retirar o botijão do local, enquanto a equipe do caminhão-tanque montou uma linha de combate e extinguiu 100% do incêndio, evitando que as chamas se alastrassem pelo restante do imóvel. Mais tarde, as equipes precisaram retornar ao endereço para realizar o trabalho de rescaldo (resfriamento), já que as chamas ameaçavam reacender nas estruturas de madeira.

As três vítimas sofreram queimaduras. O caso mais delicado é o de um dos idosos, que apresentava lesões de maior gravidade. Todos receberam os primeiros socorros ainda no local pelas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do SAMU e foram encaminhados ao Hospital de Emergência de Macapá.

Em entrevista, o tenente-coronel Izídio Júnior explicou que o fogo começou no momento em que um dos moradores tentou acender o fogão. Segundo o oficial, a principal hipótese para acidentes dessa natureza é o prazo de validade vencido dos reguladores de pressão (válvulas) e das mangueiras de gás, o que ainda não está confirmado nesta ocorrência.

“Aquela válvula possui uma validade. Quando está ultrapassada, ela perde a eficiência e manda um fluxo muito maior de gás. Como o acessório não consegue conter a pressão que vem de dentro do botijão, as chamas aumentam repentinamente ao acender o fogão, atingindo o telhado ou panos de prato que estejam por perto”, alertou o tenente-coronel.

O oficial reforçou a necessidade de checagem constante desses itens domésticos.

“Tanto a mangueira quanto a válvula possuem validade impressa. Se estiver vencida, faça a substituição imediatamente”. Ele também enfatizou que crianças pequenas jamais devem ter acesso à área da cozinha.

O que fazer em caso de vazamento com fogo?

O Corpo de Bombeiros passou orientações vitais de primeiros procedimentos para conter o avanço do fogo em botijões:

Abafamento controlado: Se o fogo estiver apenas no início e concentrado no botijão, molhe um pano grande (como uma toalha ou lençol) e jogue-o com cuidado por cima do vazamento para cortar o oxigênio e extinguir a chama. O gás continuará vazando, mas sem fogo, diminuindo o risco de explosão estrutural.

Evacuação e Socorro: Caso a situação fuja do controle ou não seja seguro agir, os moradores devem deixar a residência imediatamente e ligar para o telefone de emergência 193.