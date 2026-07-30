Invasão de casa em condomínio termina em confronto, morte e prisões

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma invasão a uma residência de alto padrão terminou em tiroteio, na morte de um dos suspeitos e na prisão de outros dois, na madrugada desta quinta-feira (30), o condomínio Jardim Europa, localizado às margens da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Segundo a Polícia Militar, três criminosos invadiram o imóvel aproveitando que o proprietário havia viajado para Belém. O que eles não sabiam era que o morador acompanhava toda a ação em tempo real pelas câmeras de segurança. Assim que percebeu o arrombamento, ele acionou a equipe de segurança do condomínio e a PM.

Policiais do 8º Batalhão montaram um cerco na área. Durante a fuga, um dos suspeitos, identificado como Rorinaldo Araújo, de 37 anos, apontado pela polícia como conhecido pela prática de furtos, reagiu à abordagem. Armado, ele entrou em confronto com os militares, foi baleado e morreu no local.

Os outros dois suspeitos foram presos e encaminhados ao Ciosp Pacoval, onde permaneceram à disposição da Polícia Civil. O Portal SN apurou que eles foram identificados como Denivaldo Araújo Moraes, de 27 anos, e Rorivaldo Araújo Moraes, de 23 anos. A polícia investiga se eles são da mesma família.

Segundo o tenente Paulo Roger, quando os policiais chegaram ao condomínio encontraram a residência completamente arrombada e iniciaram o cerco que resultou na intervenção policial.

“O indivíduo que morreu já tinha diversas passagens pela polícia, inclusive três por furto. Durante o cerco, enfrentou a equipe e acabou morto”, afirmou o oficial.

A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que os criminosos tenham recebido informações privilegiadas sobre a ausência do proprietário.

“Ele havia viajado há apenas dois dias e os criminosos foram exatamente na casa que estava vazia. Essa é uma linha de investigação”, destacou o tenente.

Para invadir a residência, os suspeitos cortaram o ofendículo instalado sobre os muros, tanto na parte da frente quanto nos fundos do imóvel. A fuga ocorreu pelos fundos, mas foi frustrada pela rápida resposta da PM.

Ainda conforme o 8º Batalhão, entre oito e dez crimes semelhantes foram registrados na região nos últimos dois meses, o que reforça a suspeita da atuação de uma quadrilha especializada em furtos a residências de alto padrão.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e fez a remoção do corpo de Rorinaldo Araújo. Os dois suspeitos presos serão investigados pela Polícia Civil, que também apura se houve participação de alguém que tenha informado aos criminosos sobre a viagem do proprietário.