Investigado por execuções e ataques a tiros morre após confronto em Santana

'Lorranzinho', de 19 anos, resistiu a uma operação integrada no Bairro Jardim de Deus II; com ele foram apreendidas munições e porções de drogas.

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na morte de um jovem de 19 anos durante confronto armado na noite de sexta-feira (3), no bairro Jardim de Deus II, no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

A ação mobilizou equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (CIOP), do Serviço de Inteligência e Operações (SIPOM) e do 4º Batalhão da Polícia Militar. O alvo da operação era Fabio Lorran Furtado da Silva, conhecido como “Lorranzinho”, apontado pelas autoridades como integrante de uma organização criminosa com atuação na região.

De acordo com informações repassadas pelas forças de segurança, o suspeito possuía um histórico extenso de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e participação em homicídios. Ele também acumulava diversas denúncias e era considerado de alta periculosidade.

Entre os casos atribuídos ao jovem está a execução de um adolescente no bairro Ambrósio. Na ocasião, segundo a polícia, ele foi preso em flagrante, ainda com as roupas utilizadas no crime e em posse de uma arma de fogo. Além disso, Lorranzinho era investigado por um ataque a tiros no bairro Fonte Nova, cuja vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois no Hospital de Emergência.

As autoridades informaram ainda que o suspeito já havia passado pelo sistema penitenciário por crime de homicídio e, quando menor de idade, cumpriu medida socioeducativa. Ele também era investigado por ter efetuado disparos contra uma equipe do 4º BPM em uma ocorrência anterior, conseguindo fugir na ocasião.

“Um indivíduo que apesar da pouca idade possuía um extensa ficha criminal. Apontando por diversos crimes de execução e tráfico de drogas, principalmente, aqui no município de Santana. Hoje, acabou resistindo a abordagem policial, atirando contra as equipes. Foi atingido e não resistiu”, informou o capitão Bryan Fonseca do GTA.

Durante a operação desta sexta-feira, houve troca de tiros entre o suspeito e as equipes policiais. Após o confronto, Fabio Lorran foi atingido e não resistiu. Com ele, os agentes encontraram porções de entorpecentes escondidas na bermuda que vestia. No interior da residência onde ele estava, foram apreendidas munições de calibre .40. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.