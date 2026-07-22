Investigado por homicídios é morto em confronto com a Rotam

Segundo a Polícia Militar, suspeito era foragido da Justiça e reagiu à abordagem atirando contra os policiais

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Um homem investigado por diversos crimes morreu durante uma troca de tiros com policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na manhã desta quarta-feira (22), no bairro do Muca, na zona sul de Macapá. O confronto ocorreu na Avenida dos Guaranis, durante uma ação da equipe na região. De acordo com a Polícia Militar, os agentes localizaram um foragido da Justiça. Durante a abordagem, ele teria tentado fugir invadindo quintais de várias residências e, em seguida, atirado contra os policiais, que reagiram para conter a agressão.

“Ele responde a vários processos por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e também é investigado por envolvimento em diversos homicídios”, afirmou o capitão Alvarez, comandante da equipe da Rotam.

Ainda segundo o oficial, após a morte de um integrante da facção criminosa da qual fazia parte, o suspeito teria assumido a posição ocupada por esse membro dentro da organização.

O homem foi baleado durante o confronto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram a morte ainda no local. O Portal SelesNafes.Com conseguiu apurar com outras fontes que o criminoso morto é David Pinheiro da Silva, de 24 anos.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes. As circunstâncias da intervenção policial serão apuradas pelos órgãos responsáveis, conforme determina o procedimento legal.