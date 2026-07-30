Irmãos e primo: polícia confirma que trio que invadiu condomínio é da mesma família

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Os três homens que invadiram uma residência na madrugada desta quinta-feira (30), no condomínio Jardim Europa, às margens da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, eram da mesma família: dois irmãos e um primo. A ação criminosa terminou com um dos suspeitos morto em confronto com policiais militares do 8º Batalhão e os outros dois presos em flagrante. Os envolvidos foram identificados como Rorivaldo Araújo Moraes, de 37 anos, que morreu durante a troca de tiros com a Polícia Militar, além do irmão dele, Denivaldo Araújo Moraes, de 28; e Weverton de Araújo Moraes, de 22 anos, primo também capturado durante a operação.

Segundo a PM, a residência estava vazia porque o proprietário havia viajado para Belém. Mesmo à distância, ele acompanhou a movimentação dos invasores por meio das câmeras de segurança, acionou a equipe de vigilância do condomínio e comunicou imediatamente a PM. As equipes montaram um cerco na região para impedir a fuga do trio. Durante a tentativa de escapar, Rorivaldo teria reagido à abordagem e trocado tiros com os policiais. Ele foi baleado e morreu ainda no local. Os outros dois suspeitos foram presos e encaminhados ao Ciosp Pacoval.

De acordo com o tenente Paulo Roger, a equipe foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência no Condomínio Real Park (também na zona oeste) e, logo depois, recebeu um segundo chamado para o Condomínio Jardim Europa, onde encontrou a residência completamente arrombada.

“O indivíduo que veio a óbito já possuía diversas passagens pela polícia, sendo três por crimes de furto. Durante o cerco, ele enfrentou a equipe policial e houve a intervenção”, afirmou o oficial.

Informações privilegiadas

A Polícia Militar também trabalha com a hipótese de que os criminosos tenham recebido informações privilegiadas sobre a ausência do proprietário.

“Estamos trabalhando com essa linha de raciocínio. O morador havia viajado há apenas dois dias e eles foram justamente na casa que estava vazia”, destacou o tenente.

Para entrar no imóvel, os suspeitos cortaram o ofendículo — estrutura cortante de proteção instalada sobre os muros — tanto na parte da frente quanto nos fundos da residência. A tentativa de fuga também ocorreu pelos fundos do terreno, mas foi frustrada pelo cerco policial.

Segundo a PM, entre 8 e 10 ocorrências semelhantes foram registradas nos últimos dois meses na região, reforçando a suspeita da atuação de uma quadrilha especializada em invasões e furtos a residências de alto padrão.

A Polícia Científica realizou a perícia e removeu o corpo de Rorivaldo Araújo Moraes. Weverton (primo) e Denivaldo (irmão do que foi morto) permanecem presos à disposição da Polícia Civil, que investiga a participação de outros envolvidos e apura se houve vazamento de informações sobre a viagem do proprietário ou eventual apoio de pessoas com acesso ao condomínio.