Jornalismo amapaense perde Humberto Moreira aos 76 anos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Dono de um dos melhores textos da crônica esportiva do Amapá e de uma capacidade de locução reconhecida por gerações de ouvintes, especialmente nas transmissões de futebol, o jornalista Humberto Moreira morreu no início da tarde desta segunda-feira (27), aos 76 anos completados em maio.

Ele estava internado havia cerca de duas semanas na Unidade Estadual de Internação (UEI), onde permanecia entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um infarto. Na semana passada, teve um novo infarto seguido de uma parada cardiorrespiratória de aproximadamente 21 minutos, segundo informou um dos filhos.

Na sexta-feira (24), os médicos comunicaram à família que o quadro permanecia gravíssimo e que a longa parada cardiorrespiratória havia provocado danos cerebrais irreversíveis. Essa, porém, não foi a primeira grande batalha de Humberto pela vida. Em 2016, após complicações cardíacas, ele sofreu duas embolias e permaneceu internado por quase dois meses. Recuperado, voltou ao trabalho no ano seguinte.

Humberto iniciou a carreira na comunicação no fim da década de 1960 na Rádio Difusora de Macapá. Ao longo de mais de cinco décadas de profissão, atuou como repórter, apresentador, editor, narrador esportivo e comentarista.

Durante 18 anos integrou a equipe da TV Amapá, então afiliada da Rede Globo (atual Rede Amazônica), onde participou da cobertura de alguns dos principais acontecimentos da história do estado. Entre eles, a chegada dos corpos das vítimas do naufrágio do navio Novo Amapá, tragédia ocorrida em 1981 e que sempre o emocionava ao recordar as imagens das balsas trazendo centenas de vítimas ao Porto de Santana.

Além da televisão, Humberto apresentou programas esportivos no SBT e na Band, e trabalhou em alguns dos principais jornais impressos da década de 1990, como Hoje Amapá, Jornal do Dia e Folha do Amapá. Em 2001, a carreira dele foi tema do samba de enredo da escola de samba Piratas da Batucada, que foi campeã naquele ano.

Nos últimos anos, mesmo enfrentando problemas de saúde, manteve-se ativo. Desde 2022 fazia hemodiálise, mas continuava trabalhando e cultivando a outra grande paixão da vida: a música. Dono de uma voz grave e marcante, foi vocalista da banda Os Cometas, sucesso dos bailes nos anos 1980, grupo com o qual voltou a se apresentar em ocasiões especiais nos anos seguintes. Também era presença constante em bares e casas noturnas de Macapá onde fazia pequenos shows.

No início deste mês, passou mal e precisou cancelar uma apresentação em um tradicional ponto da boemia da capital, no bairro Santa Rita.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento. Humberto Moreira deixa três filhos, familiares e uma extensa rede de amigos e admiradores.

Com sua morte, ele se torna o quarto jornalista amapaense a falecer em 2026. Nos últimos dois meses também morreram Ricardo Medeiros, ex-SBT; Aníbal Sérgio, ex-colega de Humberto na Rádio Difusora de Macapá; e José Menezes, também ex-SBT.