SOB EFEITO DE DROGAS

Jovem esfaqueia a irmã de 14 anos e é contido com arma de choque

2, julho, 2026
Negociação durou horas antes da intervenção que resultou na prisão do suspeito
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Momentos de terror marcaram a noite desta quarta-feira (1º) no bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Um jovem de 19 anos foi preso após atacar a própria irmã, de apenas 14 anos, com golpes de faca e mantê-la trancada dentro de um quarto da residência da família.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 22h, Richard chegou em casa apresentando comportamento alterado, possivelmente após o uso de entorpecentes. Armado com uma faca, ele invadiu o quarto da adolescente e passou a desferir golpes contra a vítima, atingindo o rosto, o braço e outras partes do corpo.

A ocorrência mobilizou equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar e do Grupo Tático Aéreo (GTA). Durante horas, os policiais tentaram convencer o agressor a se render, mas ele permaneceu trancado no cômodo, segurando duas facas e demonstrando comportamento completamente descontrolado.

Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de surto e resistiu por horas às negociações. Imagens: reprodução

Sem sucesso nas negociações e diante do risco iminente à vida da adolescente, os militares decidiram intervir. O agressor foi atingido por disparos de uma arma de incapacitação elétrica (Taser), sendo imobilizado e preso. Durante a ação, ele ainda sofreu ferimentos provocados pela própria faca que utilizava.

O capitão Bryan Fonseca explicou que a intervenção foi necessária diante da gravidade da situação.

“O indivíduo chegou à residência possivelmente após utilizar material entorpecente, estava transtornado e falando coisas desconexas. Ele esfaqueou a irmã e se trancou em um quarto com duas facas. Tentamos a negociação, mas ele permaneceu irredutível. Foi necessária a utilização da Taser para incapacitar momentaneamente o agressor, garantindo a segurança da vítima e das equipes”, relatou o policial.

Ocorrência mobilizou equipes da PM e do GTA para conter o suspeito e encerrar a crise

Richard foi levado ao Hospital de Emergência para atendimento médico e, em seguida, apresentado ao Ciosp de Santana, onde ficou à disposição da Justiça.

A adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Apesar dos ferimentos provocados pelos golpes de faca, ela não corre risco de morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio e o estado mental do agressor no momento do ataque.

Seles Nafes
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