Jovem que havia retornado da Guiana é executado com 15 tiros

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido na noite deste sábado (18), na Rua Maurício Trindade, no bairro Jardim Equatorial, zona sul de Macapá. A execução provocou pânico entre moradores da região, que ouviram uma sequência de disparos. Segundo informações da polícia, as vítimas estavam em frente a uma mercearia quando dois homens encapuzados chegaram a pé, cada um armado com uma pistola, e abriram fogo.

O principal alvo era Eduardo Felipe Ribeiro Rodrigues, de 28 anos. A segunda vítima foi socorrida ao Hospital de Emergências (HE) e, conforme as primeiras informações, não corre risco de morte.

Mesmo baleado, Eduardo ainda tentou escapar correndo para dentro do estabelecimento, mas foi perseguido pelos criminosos, que continuaram atirando até matá-lo. A maior parte dos disparos atingiu as costas da vítima. Durante o ataque, uma porta de vidro de uma residência vizinha também foi perfurada por tiros.

Uma testemunha relatou a intensidade da ação criminosa.

“Chegaram a pé, um deles ainda tirou o capuz. Eu contei 15 tiros. Eles descarregaram as pistolas.”

Moradores da área não souberam informar se a dupla contou com apoio de algum veículo para fugir após o crime. A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Polícia Científica. A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhou a perícia, ouviu testemunhas e iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação da execução.

De acordo com os levantamentos iniciais, Eduardo Felipe não possuía antecedentes criminais. Ele trabalhava com o pai na Guiana Francesa e havia retornado recentemente para Macapá.

Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia da DHPP pelo telefone (96) 99170-4302.